Governo do Amazonas conclui obra de revitalização do sistema viário e do Ramal do Gama, em Guajará

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu no primeiro semestre a revitalização do sistema viário de Guajará e, agora em dezembro, a construção do Ramal do Gama, na zona rural do município distante 1.476 quilômetros em linha reta de Manaus.

O investimento total das duas obras é de R$ 20.605.987,60, que corresponde à pavimentação em 9,039 quilômetros do sistema viário da sede do município, atendendo 48 ruas, e à construção de 19,22 quilômetros do Ramal do Gama.

Foram executados serviços de raspagem e limpeza de solo, terraplenagem, base, sub-base, compactação de aterro e pavimentação em areia asfalto usinado a quente (AAUQ).

A construção do Ramal do Gama irá beneficiar diretamente os produtores rurais locais e das comunidades vizinhas, famosos pela produção da farinha de mandioca.

Essas duas obras fazem parte do plano de ação executado pelo governador Wilson Lima, cujo objetivo é melhorar a mobilidade urbana no interior e levar infraestrutura para todo o estado do Amazonas, promovendo o desenvolvimento econômico e social.

Guajará está situado na calha do Juruá, na região sudoeste do Amazonas, fronteira com o Acre. Sua população, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019, é de 16.678 habitantes.

FOTOS: Divulgação/Seinfra