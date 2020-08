Governo do Amazonas beneficia 580 famílias com ação social em Boa Vista do Ramos

Nesta sexta-feira, 14 de agosto, 580 famílias do município de Boa Vista do Ramos (a 269 quilômetros de Manaus) receberam a doação de cestas básicas e kits de higiene durante ação emergencial do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

A atividade, que faz parte da política de enfrentamento aos efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19, seguiu a determinação do governador Wilson Lima. A entrega foi realizada na quadra de esportes da Escola Estadual Gecília Barbosa.

A secretária da Seas, Maricília Costa, coordenou os trabalhos junto com as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Na escola, foram obedecidos aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, com distribuição de máscaras, distanciamento social e oferta de álcool em gel à população.

“Esse é mais um município atendido por determinação do governador Wilson Lima, que está trabalhando junto com seu secretariado para garantir a segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social e também, a prevenção da proliferação do novo coronavírus”, disse a secretária Maricília.

Números – A ação coordenada pela Seas e pelo FPS beneficiou Boa Vista do Ramos com 500 cestas básicas e mais 80 kits de higiene doados pelo escritório do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em Manaus, por meio de parceria com as Lojas Americanas. A visita atendeu a uma demanda da Colônia dos Pescadores Z15, de Boa Vista do Ramos.

Além das cestas básicas, o município também recebeu da Seas dois aparelhos de ar-condicionado, que foram destinados para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e para o Programa Criança Feliz.

A agenda, em Boa Vista do Ramos, contou ainda com a presença da deputada estadual Alessandra Campêlo, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas; e do diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Armando do Valle, que representou o governador Wilson Lima.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Martins, frisou a importância de atender e apoiar a população nesse momento delicado. “Essa ação da Seas, em Boa Vista do Ramos, vai atender famílias que realmente necessitam de ajuda nesse momento de pandemia. Além disso, ficamos felizes porque nosso município recebeu o apoio técnico e monitoramento da Seas que, através de seus técnicos, viu de perto o funcionamento dos nossos equipamentos de assistência social”, ressaltou.

Foto: Miguel Almeida/Seas