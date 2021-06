Governo do Amazonas avança na revitalização e ampliação da orla turística de Envira

Obra contribuirá ao lazer dos habitantes, além de fomentar o turismo na região

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), avança para 55% de execução da obra de revitalização e ampliação da orla turística do município de Envira, distante 1.208 quilômetros de Manaus.

Com investimento no valor de R$ 2.179.198,51, a obra contará com 7 mil m2 e tem previsão de término para final do mês de julho.

A revitalização e ampliação da orla turística de Envira contempla os serviços de implantação da praça, lanchonetes, banheiros, pergolado, coreto e arquibancada.

Nesta fase, estão sendo executados os serviços de pintura e acabamento nos banheiros e lanchonetes; infraestrutura da arquibancada; emassamento e aparelhamento do coreto e pilares do pergolado; instalações elétricas, paisagismo e pavimentação na praça.

Para o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, essa obra faz parte do compromisso do governo em levar infraestrutura de qualidade a todo o estado. “A orla estava abandonada e o governador verificou a necessidade de uma revitalização, então trabalhamos em um projeto para ampliar a orla e entregar lazer, conforto, desenvolvimento social e econômico ao povo envirense”, afirmou o secretário.

Outras obras – O Governo do Amazonas também está executando obras no sistema viário do município. Trata-se do CT-00011/2017, que corresponde a serviços em 18 quilômetros de vias, e do CT-00052/2018, que contempla 3,1 quilômetros de vias.

Situado na calha do Juruá, na região sudoeste do estado, o município de Envira conta atualmente com uma população de 20.393 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

FOTOS: Divulgação/Seinfra