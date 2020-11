Governo do Amazonas avança com obras de manutenção na Estrada de Balbina

As obras de manutenção da rodovia AM-240, Estrada de Balbina, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), estão com 40% de execução. A obra vem garantindo boa trafegabilidade para os condutores de veículos e faz parte do Plano Emergencial de Manutenção das Rodovias Estaduais, implementado em 2019 pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Esse plano envolve diversos lotes de rodovia que vão passar por essa manutenção anual. Esses lotes foram licitados em 2019 e contratados em 2020 para que, no início do verão, as obras fossem iniciadas. Os serviços na estrada de Balbina fazem parte do lote 4 do plano.

O plano engloba a manutenção na estrada de Manaquiri-Autazes, na estrada de Careiro da Várzea, na estrada da Várzea, nos municípios de Silves e Itapiranga, e também nas rodovias Carlos Braga, em Iranduba, e em um trecho da AM-070.

Na estrada de Balbina, a obra está em constante andamento. Conforme a Seinfra, os serviços contemplam os 80 quilômetros de extensão da rodovia. Os trabalhos já foram finalizados do Km 1 ao Km 29. Atualmente, as obras estão ocorrendo do Km 30 ao Km 40.

“Estamos executando serviços de tapa-buracos, selagem de trincas, recomposição de lateral de vias e fresagem. Atualmente estamos entre os Kms 30 e 40, executando serviços de fresagem, tapa-buraco e selagem de trinco. Os serviços nas erosões também estão sendo executados, como a do Km 15 e a do Km 1. Do Km 1 até o Km 30 já finalizamos toda a parte de tapa-buraco, fresagem, recomposição de base e de recomposição do acostamento. Os serviços de limpeza continuam em andamento”, explicou engenheira Tyssia Rayol.

Conforme a Seinfra, a partir do Km 40 está sendo feita toda a topografia, com demarcação de estacas, determinando os quilômetros que receberão as novas obras de manutenção.

Mobilidade – O motorista de transporte municipal da região, Fabrício Silva, afirma que o tempo de locomoção diminuiu graças às boas condições de trafegabilidade na estrada. “Melhorou muito. Eu economizo aí na minha viagem 18 minutos, que para mim é muito tempo. Antigamente, quebrava os aros, rachava os pneus do carro. Só pelo pedaço que já arrumou, está de parabéns”.

Processo licitatório – Para a realização do serviço na AM-240, o Governo do Estado realizou processo de licitação. Em 25 de novembro de 2019 foram entregues as propostas, e em 27 de novembro de 2019 foi realizada a concorrência com oito empresas para o certame. A empresa Ecoagro Comércio e Serviços Ambientais foi a vencedora para habilitação por Tomada de Preço. No dia 15 de junho deste ano, foi dada a ordem de serviço para o início das obras de manutenção da rodovia. O valor do contrato é de R$ 11.631.808,01.

Medição – A liberação de pagamentos de parcelas para a empresa contratada é feita conforme a metodologia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Segundo a engenheira Tyssia Rayol, a Seinfra faz um acompanhamento mensal dos serviços executados.

“Como é um contrato de manutenção é feito de forma mensal. A fiscalização vem à obra toda semana para verificação do andamento do serviço e, no final do mês, eles compilam os serviços executados para fazer a elaboração dos serviços que vão estar na medição. Com base nisso, usamos a metodologia do DNIT, na qual todos os serviços são identificados, demonstrados através de ensaio e de georreferenciamento, e só a partir disso que os serviços são quantificados para que a gente possa fechar qual o valor que deve ser pago em medição. A empresa está dentro do planejado, e tudo que foi efetivamente pago foram serviços efetivamente comprovados e executados”.

Segundo a Seinfra, foi efetuado o pagamento de 25% do contrato, o que corresponde a R$ 2.709.182,75. Estão em andamento novas medições que são referentes ao último mês de outubro.

Transparência – O acompanhamento das obras na Estrada de Balbina, bem como de todas as obras que estão sendo executadas no estado, pode ser conferido pelo portal da Seinfra (www.seinfra.am.gov.br), através do Mapa de Obras, que reúne dados, fotos e informações acerca das obras.

