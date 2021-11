GOVERNO DO AMAZONAS ASSINA CONVÊNIO DE R$ 20,8 MILHÕES PARA ASFALTAR TODA A MALHA VIÁRIA DE LÁBREA

Governo do Amazonas assina convênio com a Prefeitura de Lábrea.

Vamos repassar R$ 20,8 milhões para recuperação do sistema viário do município.

“Isso dará dignidade aos moradores e permitirá melhor trafegabilidade no inverno e no verão”. Disse o governador

O prefeito de Labrea Gean Barros esteve em companhia do deputado estadual Adjuto Afonso, no gabinete do governador Wilson Lima onde foi assinado o convenio para o asfaltamento da malha viária de seu município.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ