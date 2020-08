Governo do Amazonas assina convênio com Prefeitura de Tabatinga para viabilizar investimento em obras de infraestrutura, no município

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou nesta sexta-feira (07/08), convênio com a prefeitura de Tabatinga, que prevê a reconstrução de três principais avenidas na sede do município, distante 1.108 quilômetros em linha reta de Manaus.

Por meio do convênio, o município receberá os serviços em dez quilômetros de extensão, sendo 4,98 quilômetros para a avenida da Amizade, 1,85 quilômetros para a Estrada do Comara e 3,19 quilômetros para a Estrada do Umariaçu I e II.

Com o investimento de R$ 5.049.997,54, a obra irá melhorar a mobilidade urbana do município, já que estas estradas e avenida são interligadas e formam um corredor único.

O prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy (PSD), destacou a importância dos serviços a serem executados e agradeceu ao governador Wilson Lima e ao titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima. Segundo ele, a obra contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população tabatinguense.

“Hoje é um dia de muita alegria para o povo de Tabatinga, é o momento em que recebemos e assinamos este convênio para a revitalização do sistema viário da nossa cidade, que começa no Portal de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e vai até a avenida da Amizade inteira, e se estende para a estrada da Comara e Umariaçú I e II”, destacou o prefeito.

Siituado no Alto Solimões, na tríplice fronteira, Tabatinga tem atualmente uma população de 65.844 pessoas, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fotos: Divulgação/Seinfra