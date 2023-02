Governo do Amazonas assina contrato para realização de cirurgias bariátricas no Hospital Adriano Jorge

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), assinou, nesta sexta-feira (03/02), contrato que garante realização de 48 cirurgias bariátricas para pacientes da rede pública de saúde na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), ao longo deste ano. O procedimento é realizado no tratamento da obesidade mórbida, não sendo um procedimento estético e sim questão de saúde pública.

A solenidade contou com a presença do secretário de Saúde, médico Anoar Samad; do diretor da FHAJ, Ayllon Menezes; do deputado estadual Dr. Gomes; e do vereador de Manaus, Eduardo Alfaia.

De acordo com o secretário Anoar Samad, 48 pacientes serão operados por ano na unidade de saúde, que é referência em cirurgias no Amazonas. Ele destaca que trazer a realização deste procedimento cirúrgico para a rede pública do Amazonas garantirá qualidade de vida para a população que precisa.

“Importante também que a população do SUS (Sistema Único de Saúde) tenha acesso a esse tipo de cirurgia. Uma cirurgia que revolucionou o tratamento da obesidade mórbida e logo depois também tem muita aplicação nos distúrbios metabólicos como diabetes, por exemplo”, esclareceu o titular da SES.

Preparo técnico especializado

O diretor da FHAJ, Ayllon Menezes, explica que, para a realização das cirurgias bariátricas, a fundação conta com equipe multidisciplinar pronta para atender os pacientes durante todo o processo pré-operatório até os procedimentos após a cirurgia.

“Inicialmente são oito pacientes com processo judicializado. Nós vamos iniciar com o ambulatório na semana que vem, no dia 9 de fevereiro. Esses pacientes serão atendidos por uma equipe multidisciplinar composta por médico nutrologista, endocrinologista, psicólogo e cirurgião do aparelho digestivo. Serão atendidos, inicialmente, oito pacientes, e daremos continuidade ao longo do ano”, pontuou.

Procedimento

A cirurgia bariátrica é realizada para o tratamento da obesidade mórbida ou obesidade grave, e das doenças associadas ao excesso de gordura corporal. O procedimento será feito por videolaparoscopia (por vídeo), uma técnica moderna, menos invasiva, que garante uma recuperação mais rápida do paciente.

A partir da assinatura do contrato, os pacientes que já estão aguardando a cirurgia após determinação judicial serão atendidos primeiro e, em seguida, o fluxo de atendimento será definido pela FHAJ em conjunto com órgãos de controle. A prestação de serviço terá duração de 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato contido no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE).

Balanço positivo

Conforme o diretor da Fundação, ao todo, a unidade realizou 5.729 cirurgias, com uma média de 30 cirurgias por dia durante o ano de 2022. O número émaior que o do ano anterior, quando foram realizados 3.762 procedimentos cirúrgicos.

“A Fundação Adriano Jorge teve um crescimento em 2022, se comparado ao ano de 2021, um aumento de 53% nos números de cirurgias realizadas”, contabiliza Ayllon Menezes.

FOTOS: Roberto Carlos/Secom