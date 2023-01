Governo do Amazonas apresenta versão 2023 do catálogo de cursos do Cetam

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), lançou a edição 2023 do seu Catálogo de Cursos de formação técnica e qualificação profissional. Ambas as publicações estão à disposição da sociedade em versão digital no portal da autarquia: https://www.cetam.am.gov.br/cursos/

O Cetam realizou uma atualização e incluiu mais informações sobre os 540 cursos do seu portfólio, pois é desse leque que saíram os itinerários formativos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do Novo Ensino Médio (NEM).

Para a diretora-presidente da autarquia, professora Hellen Matute, os catálogos são importantes para apresentar à sociedade a quantidade de opções em cursos profissionalizantes que o Cetam oferece e que, também, vão contribuir para o Novo Ensino Médio.

“A importância deles (catálogos) é para que a sociedade possa ter acesso a esses cursos. São 540 opções ofertadas pelo Cetam. E nós almejamos que possamos atender e colocar à disposição da população essas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho, que é tão difícil, tão concorrido”, ressaltou.

Para atender à necessidade do NEM, o Cetam realizou uma adequação no catálogo de cursos e criou produtos específicos para a modalidade, que é concomitante com o ensino regular, que será lançado nos próximos dias.

“Nós precisamos ofertar essa qualificação para que a população possa ter acesso a um nível melhor de trabalho, a melhores condições salariais e só a formação pode levá-los a isso”, destacou Hellen.

A diretora-presidente explica que, de posse do catálogo do NEM, os alunos terão a possibilidade de escolher um itinerário técnico juntamente com os propedêuticos que eles já acompanham desde a 1ª série do Ensino Médio.

Com a proposta do novo ensino médio, os alunos, que antes precisavam ter 18 anos para ingressar em uma formação técnica do Cetam, terão a possibilidade de terminar a educação básica com uma dupla certificação.

“Além de garantir a formação profissional, esse modelo também proporciona ao aluno a descoberta do que realmente ele quer para a vida profissional dele. Esse é o intuito do novo ensino médio: colocar à disposição dos alunos a possibilidade de ele descobrir, verdadeiramente, o que quer fazer na sua vida profissional e dar as condições para isso”, ressaltou a presidente.

EPT acompanha mudanças

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) deve acompanhar as demandas e transformações do mundo do trabalho, sendo assim é necessário promover o fortalecimento de suas práxis pedagógicas, comprometidas com a emancipação dos seus egressos, por esse propósito, torna se relevante o planejamento de toda a trajetória acadêmica, desde a oferta de cursos que estejam em consonância com as necessidade do Mundo do trabalho, o fácil acesso para inscrição, à permanência com qualidade, a conclusão com sucesso e sua inserção no mundo do trabalho.

FOTO: Cleudilon Passarinho/Cetam