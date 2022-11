Governo do Amazonas apoia a realização do III Congresso Internacional de Cidadania Digital

Começa nesta segunda-feira (21/11), o III Congresso Internacional de Cidadania Digital. O evento acontece nas cidades de Manaus e Parintins, de forma híbrida, visando debater a importância das tecnologias digitais no desenvolvimento de boas práticas para a sociedade. A ação é apoiada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

A programação segue até o dia 25 de novembro, com o tema “A comunicação da floresta e a conexão de todas as coisas”. As inscrições para participar do evento são gratuitas para estudantes, e podem ser feitas pela internet por meio do link https://www.even3.com.br/congressodecidadaniadigital/.

A atividade de popularização da ciência e divulgação científica é apoiada via Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev/Fapeam). A atividade ocorre pela primeira vez na Amazônia, sendo coordenada pela pesquisadora Marina Magalhães, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com a colaboração dos professores e estudantes do curso de Comunicação Social, além das parcerias com o Centro Internacional de Pesquisa Atopos e diversas universidades do Brasil.

Programação

Na programação dos cinco dias de evento estão previstas a realização de conferências, exposições de cases, mesas coordenadas para apresentação de trabalhos, lançamentos de livros, performances artísticas e culturais. As principais atividades do congresso serão transmitidas online por meio do canal no YouTube do Centro Internacional de Pesquisa Atopos.

“O evento proporciona a integração de instituições de todo o país e até internacionais na prática da pesquisa e da extensão, promovendo o diálogo com discentes, docentes, comunidades, movimentos ativistas, mercado, etc.”, explica Marina Magalhães.

Conforme a coordenadora, além dos benefícios acadêmicos e científicos, do ponto de vista social, o evento tem o compromisso com a inclusão das comunidades ribeirinhas, ameríndias e quilombolas, seja na abordagem temática, como parte integrante da programação, seja no incentivo à ampla participação, por meio da isenção das taxas de inscrição.

Participações internacionais

Entre os convidados especiais para participação no evento estão os nomes de Mario Carlón, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina; José Alberto Sánchez, da Universidade Autónoma Metropolitana, no México; Derrick De Kerckhove, da Universidade de Toronto, no Canadá; e Massimo Di Felice, da USP e da Universitá Sapienza di Roma, na Itália.

Parcerias

Além do apoio da Fapeam, o III Congresso Internacional de Cidadania Digital conta com a participação e/ou apoio do Centro Internacional de Pesquisa Atopos, da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e da Universidade de Ouro Preto (UFOP).



O evento é amparado pelo Parev, edital Nº 002/2022, disponibilizado pela Fapeam. O programa apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), tais como: congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho, visando divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

FOTOS: Divulgação