Governo do Amazonas anuncia expediente reduzido para os feriados de Ano Novo

As repartições públicas estaduais terão horário de expediente reduzido nesta sexta-feira (30/12). Decreto do Governo do Estado suspende as atividades a partir do meio-dia, nas repartições públicas, autarquias e fundações estaduais, com exceção para os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde (Sisreg).

A decisão leva em conta os dias de feriados de 31 de dezembro e 1º de janeiro, o Dia da Confraternização Universal. O decreto também determina que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade.

As 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado de Ano Novo.

A Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) ficará responsável pela organização e banco de horas relativo aos expedientes suspensos, com vistas e possíveis compensações futuras pelos servidores do Poder Executivo.

