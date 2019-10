Governo do Amazonas amplia rede de abastecimento de água de Apuí

A obra vai beneficiar mais de cinco mil moradores do perímetro urbano da cidade

A obra de ampliação do sistema de captação e abastecimento de água do município de Apuí (a 1.138 quilômetros de Manaus em linha reta) está sendo executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e vai beneficiar mais de cinco mil moradores do perímetro urbano da cidade. A obra tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020.

Para a realização do trabalho serão escavados mais oito poços tubulares profundos; oito km de tubulação de distribuição de água, duas casas de cloração e dois reservatórios elevados em concreto armado com capacidade de armazenamento de 230 m³ cada um. Cada reservatório atenderá 550 casas, perfazendo um total de 1.100 famílias, que receberão pela primeira vez o fornecimento de água em suas residências.

O sistema principal de captação (poços e os reservatórios) está em construção nos bairros de São Sebastião e da Vila Rica. A obra envolve a implantação do processo completo, ou seja, desde a captação, tratamento, reservação, distribuição e abastecimento das residências com o fornecimento gratuito do kit cavalete e hidrômetro.

“Garantir o abastecimento de água potável para as populações do interior é um dos eixos do Governo do Estado, uma vez que isso evita a proliferação de doenças de veiculação hídrica, reduz os gastos com saúde e melhora a qualidade de vida nos municípios”, ressaltou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

