Governo do Amazonas afasta policial envolvida em agressão a jornalista

O Governo do Amazonas, por meio da Casa Militar, determinou o afastamento da sargento da Polícia Militar, Michele Welche Silva Lobo, que integra a equipe de segurança do vice-governador Carlos Almeida, e que se envolveu em agressão a uma jornalista durante encontro de Almeida com profissionais de imprensa, nesta quarta-feira (28/10).

A determinação é para que seja aberto processo administrativo para a devida apuração dos fatos e adoção de medidas cabíveis. O Governo do Amazonas ressalta que preza pela liberdade de imprensa e a correta postura dos seus servidores.