Governo do Amazonas adere à chamada internacional para projetos com princípios da Ciência Aberta

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), aderiu à chamada internacional “Transnacional Conjunta: Dados & Softwares de Pesquisa Abertos & Reutilizáveis – ORD – Apoio à Ciência Aberta (Chamada CHIST-ERA – ORD – Apoio à Ciência Aberta)”, realizada em parceria com o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e o consórcio CHIST-ERA do Conselho Europeu de Inovação.

A iniciativa vai apoiar projetos de colaboração transnacional em pesquisa, tecnologia e inovação, que apliquem os princípios da Ciência Aberta, destinados a acelerar o surgimento de ferramentas, padrões e serviços para promover abertura e reutilização de dados e softwares.

Pesquisadores do Amazonas podem participar da iniciativa. O prazo de submissão das propostas é até o dia 14 de dezembro, por meio da plataforma https://www.chistera.eu/call-ord-announcement. A divulgação do resultado das propostas recomendadas para financiamento ocorrerá no mês de junho de 2023.

Propostas recomendadas

Os proponentes amazonenses das propostas recomendadas para financiamento, pelo secretariado da chamada CHIST-ERA – ORD – Apoio à Ciência Aberta, deverão preencher em português o formulário on-line específico e enviá-lo via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em www.fapeam.am.gov.br.

Para acessar o formulário, o proponente deverá utilizar seu login e senha previamente cadastrados. Além do envio do formulário on-line, a submissão da proposta requer a apresentação de documentação complementar a ser anexada ao sistema, conforme especificado na chamada.

Dúvidas

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo da Diretrizes Específicas da Fapeam podem ser obtidas encaminhando mensagem eletrônica para o endereço: [email protected]

Confira as Diretrizes da Fapeam: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/chamada-transnacional-conjunta-dados-softwares-de-pesquisa-abertos-reutilizaveis-ord-apoio-ciencia-aberta-chamada-chist-era-ord-apoio-ciencia-aberta/

