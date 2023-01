Governo do Amazonas abre inscrições para 15 mil vagas em cursos do Cetam

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições, na quarta-feira (25/01), para 15 mil vagas de acesso aos cursos de qualificação profissional, na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Essa é a primeira oferta de cursos do Cetam do calendário 2023.

As inscrições on-line estarão abertas das 8h às 23h59, e o edital com todas as informações já está disponível no site https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/

É importante que o candidato leia atentamente o edital para sanar todas as dúvidas e verificar os cursos ofertados.

Outra orientação é que os candidatos façam seu cadastro no Portal do Candidato com antecedência, pois esse processo agiliza a inscrição.

Ao acessar o endereço https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/ o candidato vai encontrar links para o Portal do Candidato e também para o Portal de Inscrição.

Cursos autoinstrucionais

Neste edital o Cetam oferta cursos de qualificação profissional na modalidade Ensino a Distância (EaD) autoinstrucional, ou seja, o aluno terá um período de tempo para realizar o curso e não contará com a presença de um instrutor. O aluno definirá seu tempo e forma para acompanhar as aulas que ficarão disponíveis na plataforma.

