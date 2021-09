Governo do Amazonas abre inscrição para 2ª chamada de cursos profissionalizantes oferecidos em agosto

Formações são oferecidas por meio da Setemp, em parceria com o Senac

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abre nesta sexta-feira (03/09) inscrições para a segunda chamada dos cursos profissionalizantes que foram oferecidos no mês de agosto.

Os candidatos deverão acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), onde farão a inscrição por meio do formulário para os cursos de Organizador de Eventos (31 vagas), Chapista (32 vagas) e Atendente de Lanchonete (25 vagas). As aulas serão ministradas pela plataforma Teams, e iniciarão no dia 15 de setembro.

Loading...

É importante que os candidatos preencham o formulário com atenção e verifiquem se todos os pré-requisitos estejam corretos, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, data de nascimento, renda, número de telefone celular com WhatsApp, e-mail, escolaridade e ao término, aceitar os termos de informações.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população que, todos os dias, por meio dos canais de atendimento da secretaria, procura por cursos de qualificação. “Esse é o compromisso do Governo do Amazonas, que tem o foco na capacitação para a geração de emprego e renda”, destacou a secretária executiva.

FOTO: Divulgação/Secom