Governo Bolsonaro mantém avaliação positiva, aponta pesquisa

O governo Bolsonaro manteve sua avaliação positiva, constatou o Datafolha. De acordo com a pesquisa, divulgada neste domingo (13), 37% dos entrevistados afirmaram que o governo é ótimo. Essa foi a melhor avaliação do chefe do Executivo desde o início do mandato.

Ainda segundo o levantamento, 29% acham o governo regular; 32% ruim/péssimo e 3% não sabe/não respondeu.

A pesquisa Datafolha foi realizada dos dias 8 a 10 de dezembro, com 2.016 brasileiros, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A soma dos percentuais resulta em mais de 100% devido aos arredondamentos.

Fonte: Chumbo Grosso Manaus