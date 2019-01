Governo assegura pagamento de janeiro aos terceirizados da saúde

O pagamento de janeiro dos trabalhadores terceirizados do setor de saúde do estado está assegurado. Foi o que afirmou nesta segunda, dia 14, o vice-governador e secretário de Saúde (Susam), Carlos Almeida Filho (PRTB).

Ele deu essa informação aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Amazonas (Sindpriv-AM) em reunião que fez para informar medidas do governo para garantir os recursos.

Almeida Filho disse que já iniciou as tratativas junto à Secretaria de Fazenda (Sefaz) para dar aos trabalhadores terceirizados a segurança de que vão receber pelos serviços prestados.

“Já na transição, o governador Wilson Lima [PSC] determinou o contato com os fornecedores de serviços informando que os compromissos que devem ser mensalmente pagos devem ser honrados”, disse o vice e secretário.

Segundo Almeida Filho, a preocupação é só fazer um levantamento exato das despesas mensais da Susam. “Nós precisamos aferir qual a despesa específica de janeiro para que possa incluir na disponibilidade de caixa e comunicarmos aos prestadores de serviços”, afirmou.

Acrescentou que a prioridade imediata do governo é garantir a retomada dos pagamentos com as empresas terceirizadas neste mês.