Governo alerta para fake news sobre Auxílio Estadual do AM

O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), alerta sobre fake news de que beneficiários do Auxílio Estadual Permanente precisam fazer o recadastramento para receber o auxílio.

Da mesma, também não procede a informação de que a Seas está fazendo novos cadastros para o recebimento do benefício.

As entregas dos cartões do auxílio foram encerradas no dia 30 de junho de 2022. Ao todo, 296.795 famílias em todo o Amazonas foram contempladas.

A Seas ressalta que o Auxílio Estadual Permanente continua em vigência normalmente e que as parcelas do benefício são depositadas no dia 15 de cada mês, no valor de R$ 150.

Mais informações podem ser obtidas no site da Seas (www.seas.am.gov.br) ou nas redes sociais da secretaria.

Leia mais

Preferido dos pobres, Wilson vai dar auxílio a mais 50 mil famílias

Foto: Divulgação/Secom