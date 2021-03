Governador Wilson Lima recebe da Alemanha equipamentos para o combate à Covid-19

Doação do governo alemão vai reforçar atendimento nas unidades de saúde do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu 80 ventiladores pulmonares e acessórios hospitalares doados pelo Governo da Alemanha, neste sábado (27/03). Esses equipamentos não invasivos vão reforçar o atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19, nas unidades de saúde do Amazonas.

O titular da embaixada da Alemanha em Brasília, Heiko Thoms, realizou a entrega dos equipamentos ao Governo do Estado.

Ao agradecer a ajuda do governo alemão, Wilson Lima explicou como os aparelhos serão utilizados. “Esses equipamentos serão distribuídos na nossa rede. Será importante para reforçar o atendimento a pacientes que ainda precisam desse suporte do Estado, mas também para atender aqueles nossos irmãos de outros estados, principalmente de Rondônia, Roraima e Acre que, nesse momento, passam por uma situação complicada”, disse o governador.

A doação atende ao pedido de ajuda do Governo do Amazonas, feito por meio de uma carta aberta endereçada à comunidade internacional, em janeiro deste ano. Os equipamentos serão usados nas unidades que funcionam como porta de entrada, em enfermarias e ambulatórios. Eles não substituem os ventiladores pulmonares de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Os equipamentos chegaram ao Brasil trazidos por uma aeronave da força aérea alemã e desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

“O Amazonas, assim como o Brasil, é um parceiro estratégico para a Alemanha. Nós temos uma cooperação muito profunda com o Brasil, temos uma cooperação com o Estado do Amazonas. Nós sabemos que essa pandemia é um fenômeno global e ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Nós precisamos nos ajudar nessa situação”, disse o embaixador.

Segundo Heiko Thoms, a Alemanha participa ativamente da cooperação internacional para o enfrentamento da pandemia através do envio de doações humanitárias, recebendo e tratando pacientes de países vizinhos e, recentemente, com a doação de mais de 1,2 bilhão de euros para o OMS/COVAX – programa do qual o Brasil já recebeu as primeiras vacinas.

A doação foi intermediada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, instituição que tem contribuído para o recebimento de doações vindas de outros países para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado.

A ministra Maria Deize Camilo Jorge, chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores (MRE) na região Norte, foi enviada pelo Itamarati para acompanhar o desembarque dos equipamentos.

Doações – O reforço na estrutura da rede de assistência é resultado de investimentos do Governo do Amazonas, com apoio do Governo Federal, e de doações. Desde o início da pandemia, são mais de 262 milhões de itens ofertados ao estado em apoio ao enfrentamento da Covid-19, incluindo equipamentos, insumos, EPIs, álcool em gel, testes para detecção do vírus, oxigênio, entre outros.

FOTOS: Diego Peres/Secom.