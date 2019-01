GOVERNADOR WILSON LIMA REAGE, E DIZ QUE VAI LUTAR PELA INCLUSÃO DA BR-319 NOS PLANOS DA UNIÃO

Um dia depois do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ter apresentado os investimentos prioritários do governo Bolsonaro em rodovias excluindo a BR-319 (Manaus-Porto Velho), o governador Wilson Lima (PSC) reagiu ao tema.

“O Governo Federal pretende investir R$ 100 bilhões nos próximos quatro anos em estradas do país. Por isso, nós vamos lutar para que a BR-319 esteja entre as prioridades”, comentou o governador.

O comentário foi feito na tarde desta quarta-feira, dia 30, após reunião (foto) que teve com o procurador-chefe em exercício do Ministério Público Federal no Amazonas, Rafael da Silva Rocha.

A reunião, que discutiu a situação da rodovia, contou também com a participação dos secretários de Infraestrutura, Carlos Henrique dos Reis Lima, do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Juliano Valente.

“A BR-319 precisa sair do papel porque há anos ela vem sendo discutida e nada foi resolvido até o momento. Nós precisamos dar os passos certos, seguir pelo caminho correto para destravar o que é impasse e permitir que o Amazonas esteja ligado ao restante do país por uma estrada. A propósito, os trechos pavimentados, que já existem, precisam estar em boas condições. E nós vamos defender isso. Defender investimentos na rodovia”, sustentou Wilson.

Transtornos

Na sexta-feira, dia 25, a BR-319 foi fechada para o tráfego de veículos devido à falta de manutenção no trecho que vai do quilômetro 250 ao 655, conhecido como trecho do meio, que fica entre Manaus e Humaitá, no sul do estado.

Além disso, as obras de manutenção, realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), têm durado apenas o período de verão amazônico.

É na estação chuvosa que a situação se agrava e a estrada fica intrafegável com um risco maior de acidentes.

Missão Brasília com reforço

Wilson tem agenda marcada com o ministro da Infraestrutura para a próxima semana, dia 5.

O encontro vai contar com a presença de deputados federais e senadores da bancada do Amazonas, além de governadores de outros estados da região Norte.

O governador do Acre, Gladson Cameli, e o governador de Roraima, Antônio Denarium, já confirmaram presença. O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, também deve participar.

