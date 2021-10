Governador Wilson Lima nomeia 566 aprovados no Concurso Público 2018 da Secretaria de Educação

Mais informações sobre a apresentação dos nomeados serão divulgadas pela Secretaria de Educação

O governador Wilson Lima assinou a nomeação de 566 profissionais aprovados no Concurso Público 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 29 de setembro, que circula nesta sexta-feira (01/10). A convocação já havia sido antecipada pelo governador em meados de setembro, quando ele também anunciou a prorrogação da validade do certame para até 19 de março de 2022.

“Com a prorrogação do concurso abrimos a possibilidade de fazer essas novas nomeações e dar mais oportunidade a esses profissionais, que vão atuar tanto na capital quanto no interior. São professores, pedagogos, merendeiros, pessoal administrativo, enfim, profissionais que vão reforçar o trabalho nas nossas escolas”, destacou Wilson Lima.

A nomeação vai permitir a lotação de profissionais em Manaus e 50 municípios do interior. O decreto também torna sem efeito as nomeações dos candidatos convocados anteriormente e que não assumiram as vagas no período estabelecido. A lista de nomeados está disponível no site www.educacao.am.gov.br, na aba Concurso Público.

Esta é a 6ª convocação realizada, desde 2019, para profissionais ocuparem cargos de magistério e apoio específico à educação.

Neste chamado, além de professores, estão sendo convocados pedagogos, merendeiros, auxiliares administrativos, assistentes sociais e bibliotecários, que irão reforçar o corpo técnico dentro das escolas; e contador, engenheiros, nutricionistas e psicólogos.

Realizado em 2018, o concurso ofertou 8.175 vagas e obteve 6.737 candidatos classificados, dentro do número de vagas. Até a presente data, o Governo do Estado convocou 5.296 aprovados no certame, dos quais 4.602 tomaram posse.

Cronograma de atendimento – Nos próximos dias, a Secretaria de Educação irá publicar, no site oficial www.educacao.am.gov.br, o cronograma de atendimento aos profissionais convocados e a listagem de documentos necessários para o procedimento de posse.

A apresentação dos candidatos será na sede da Secretaria de Educação, localizada na Rua Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2. O atendimento será realizado em dois turnos (matutino e vespertino), por ordem de chegada.

Prorrogação – No início do mês, o governador Wilson Lima anunciou a prorrogação do certame da educação pela segunda vez em sua gestão. Com a decisão, o concurso está válido até março de 2022.

Protocolos – A Secretaria de Educação reforça que, durante a apresentação dos profissionais, deverão ser obedecidos os protocolos de segurança em saúde estipulados pela pasta, como o uso obrigatório de máscara (cobrindo corretamente a boca e o nariz) e o respeito às sinalizações de distanciamento social.

