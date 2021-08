Governador Wilson Lima libera 5º pagamento de indenizações e auxílios a beneficiários do Prosamim, neste ano

O governador do Amazonas, Wilson Lima, pagou, nesta segunda-feira (09/08), mais um lote de indenizações, bônus-moradia, auxílios-moradia e fundos de comércio para 70 beneficiários no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), no valor total de R$ 3.410.533,55. Este é o quinto pagamento desse tipo este ano, somando aproximadamente R$ 14 milhões.

Os pagamentos às famílias foram efetuados no Centro Estadual de Convivência do Idoso, na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida, zona sul de Manaus. As famílias beneficiadas residiam na área do Igarapé do 40, trecho da avenida Costa e Silva, conhecida como Silves, e da rua Maués, no bairro Cachoeirinha. Os recursos para efetuar esses pagamentos são financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e os pagamento são realizados por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

“Essas pessoas, que há muito tempo ficaram nessa área de igarapé, correndo riscos com as suas famílias de contraírem doenças e vivendo um desespero todas as vezes que chovia porque o igarapé subia e pediam seus móveis. Hoje elas têm o apoio do Estado, nós estamos dando oportunidade para essas pessoas mudarem de vida, inclusive, muitos já trazem aqui o vendedor da casa nova e já fazem a negociação aqui”, disse o governador.

Famílias beneficiárias – As soluções de moradia entregues para as 70 famílias estão assim divididas: 12 indenizações (valores que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel), 41 bônus-moradia no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); 14 auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicada a inquilinos e cedidos atendidos pelo programa) e três Fundos de Comércio (espaço comercial pequeno).

Keitiane Vieira é uma das beneficiadas com o bônus-moradia. Para ela, mudar de moradia é a realização de um sonho. “Vai me dar o direito de ter uma casa digna e vai me ajudar muito porque eu tenho dois filhos, duas crianças, e sou muito grata por essa oportunidade. Vai melhorar muita coisa porque a gente morava numa área de risco, tinha muito medo das minhas crianças caírem no igarapé”, disse.

Requalificação urbana – Segundo o governador Wilson Lima, com esses benefícios pagos, o Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), poderá avançar nas frentes de obras do Igarapé do 40, que prevê requalificação urbana e viária que vão otimizar o trânsito da cidade.

Na área do igarapé do Mestre Chico, será construído um novo parque urbano, com uma extensão de mais de 15 mil metros quadrados, dotado de quadras para prática esportiva, academias ao ar livre, playground infantil, balanços, escorregadores, praças e obras de esgotamento sanitário.

Intervenção na Sharp – A área de intervenção do programa será ampliada para a Comunidade da Sharp com a execução do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+). Com investimentos de R$ 542 milhões também financiados pelo BID, o Governo do Amazonas vai realizar obras de urbanização, de conjunto habitacional e saneamento básico, de forma inédita, na zona leste de Manaus.

“A gente está agora numa fase de consultas, até novembro a gente deve assinar o contrato com previsão para início efetivo dessa obra em janeiro de 2022”, disse Wilson Lima.

FOTOS: Diego Peres/Secom