GOVERNADOR Wilson Lima lançou programa para Educação com investimento de R$ 400 milhões e alcance nos 62 municípios

O lançamento foi hoje (23) pela manhã por volta das 10h00 no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, nº 5.001, Flores, zona centro-sul de Manaus.

O governador Wilson Lima lançou hoje o programa “Educa+ Amazonas”, que reúniu 13 projetos prioritários com investimento da ordem de R$ 400 milhões para Educação nas redes públicas estadual e municipais de ensino.

Para formalizar as parcerias e investimento nas redes municipais de ensino, foi assinado o Pacto pelo Fortalecimento da Educação no Amazonas, com prefeitos dos 62 municípios do estado, com destaque ao prefeito de Humaitá Dedei Lobo, que esteve sempre perto do governador.

Loading...

O Programa “Educa+Amazonas” foca em quatro eixos definidos como prioridade pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

São eles: recuperação da aprendizagem, qualificação e reconhecimento dos profissionais da educação, preparação do estudante para o futuro e meio ambiente e sustentabilidade.

Dedei Lobo citou a importância desta parceria para Humaitá dizendo que o governo do estado, aproxima ainda mais o acesso do município que fortalece a rede de ensino municipal.