Governador Wilson Lima lança pacote com 70 novas obras e investimento de R$ 1 bilhão

De 2019 até o fim deste ano, o Governo do Estado já terá investido R$ 3,5 bilhões em infraestrutura

O governador Wilson Lima lançou, nesta quinta-feira (15/07), um pacote de novas obras para a capital e interior que vai trazer melhorias nas áreas de infraestrutura, prestação dos serviços de saúde, saneamento, educação e segurança. Os novos investimentos somam recursos na ordem de R$ 1 bilhão, entre 70 obras em licitação e a licitar com projetos em elaboração. Esses novos investimentos devem gerar 123 mil empregos diretos e indiretos.

“Todos esses investimentos são importantes para a recuperação das atividades econômicas. Só aí nesse investimento de R$ 1 bilhão nós estamos gerando mais de 120 mil empregos diretos e indiretos, e isso é uma injeção na economia, é uma injeção importante para garantir que famílias tenham ali uma renda que garantam seu sustento”, disse o governador.

Os novos anúncios feitos pelo governador englobam obras de mobilidade urbana e rural com a modernização e recuperação de rodovias, ramais e sistemas viários urbanos. Além disso, prevêem investimentos para melhoria nos serviços de saneamento, com a construção de sistemas de abastecimento de água e esgoto; de saúde, com a reforma de unidades de assistência; e de educação, com a construção de unidades de ensino.

Há, também, investimentos na segurança pública com a construção e reforma de delegacias e batalhões de policiamento, em conformidade com o programa Amazonas Mais Seguro, anunciado pelo governador neste mês e que contempla um conjunto de ações para redução da criminalidade.

“No Governo do Estado do Amazonas não tem nenhuma obra parada. As obras que eventualmente diminuíram o seu ritmo foi em razão do período chuvoso, mas no Governo do Estado nós tivemos o devido cuidado de retomar e equacionar todas aquelas obras que estavam e que apresentavam algum problema. Todas as obras que nós estamos iniciando nós vamos entregar, nós vamos concluir”, destacou o governador.

Na cerimônia, o prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, ressaltou os investimentos no sistema viário do município que já foram realizados e destacou os novos anúncios feitos pelo governador. “E eu fiquei muito feliz em hoje participar desse pacotão de obras do Estado, e ouvir do governador Wilson Lima algo que me surpreendeu, porque a programação da revitalização da nossa estrada era para o ano que vem, mas ele já quer começar neste ano, para ver se junto com a inauguração da AM-070”, disse o prefeito.

Balanço – Wilson Lima também apresentou um balanço com 274 obras – entre concluídas e em execução – distribuídas em 58 municípios, de 2019 até agora. A estimativa do Governo do Amazonas é que esses investimentos cheguem a 100% dos municípios até o ano que vem.

Atualmente são 132 obras em andamento, 119 obras concluídas e 23 projetos em licitação, que totalizam um investimento global de R$ 2,5 bilhões entre 2019 e 2021.

Somente em mobilidade urbana e rural, o investimento do Governo do Estado totaliza mais de R$ 2 bilhões em 127 obras, que juntas representam 2.200 quilômetros. São obras em 70 sistemas viários desde 2019, em 47 municípios. Apenas neste ano, o Estado está executando 33 obras de sistemas viários.

O investimento na pavimentação do sistema viário nas sedes dos municípios do estado tem como objetivo melhorar a trafegabilidade e prover maior segurança no transporte. Atualmente, vários trechos são de difícil acesso e possuem somente revestimento primário, o barro.

Neste ano, o Estado está executando a pavimentação de 18 ramais. Outros nove já foram concluídos. São 14 rodovias que passam por intervenções do Governo do Amazonas, outras cinco já tiveram os serviços concluídos.

Foram concluídos os sistemas de abastecimento de água de Apuí, Beruri, Maués, Itacoatiara e Manaus. Na área da saúde, há a construção, em Manaus, do Hospital do Sangue e de cinco Centros de Atenção Integrada à Criança (Caics), além do Hemonúcleo, em Tabatinga.

Na educação, são 15 obras, que incluem a unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) de São Paulo de Olivença, a unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) na capital e em Benjamin Constant, além de unidades de ensino.

AM-010 – O governador destaca que o contrato para reforma e modernização da AM-010 já foi assinado e que a obra vai gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando a capital, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e os municípios próximos.

Loading...

As obras da AM-070, que já alcançaram 86% de execução, serão finalizadas até o final deste ano. As obras de duplicação da rodovia passaram por quatro governos. Iniciados em 2013, os trabalhos tinham sido realizados apenas 43% até 2019.

Anéis viários – Os anéis viários Sul e Leste, juntos, formam a maior obra de mobilidade urbana integrada construída em Manaus, com 27 quilômetros de extensão. Eles interligarão as zonas norte, leste e centro-sul de Manaus.

Como parte desse complexo, o Governo do Amazonas concluiu, em dezembro do ano passado, o Viaduto Lydia da Eira Corrêa. Com 230 mil m², esse é o maior viaduto da região Norte do país.

O Anel Sul tem início no viaduto e vai até o início da avenida Santos Dumont. Hoje, o Estado está duplicando a Estrada do Tarumã – que faz parte do Anel Viário Sul – e realizando desapropriações.

O Anel Leste inicia no trevo da avenida dos Oitis e terminará na avenida Margarita, no trecho compreendido da Reserva Florestal Adolpho Ducke. Haverá a implantação de uma ciclovia com 5,6 quilômetros no entorno da reserva. Nesse caso, o contrato foi assinado em 2013 e ficou engavetado por cerca de cinco anos. Iniciada pela atual gestão, a obra alcançou 18% de execução e a previsão de conclusão é para dezembro de 2022.

Complexo de Humaitá – A obra do complexo viário de Humaitá tem o objetivo de desviar do perímetro urbano do município o tráfego de veículos pesados que transportam soja pela BR-319 (Manaus-Porto Velho), BR-230 e rodovia Transamazônica.

A obra terá 11,58 quilômetros e interligará a BR-319 ao porto graneleiro da cidade. O anel viário dará mais rapidez ao escoamento da soja que, atualmente, vem de Porto Velho, passando por dentro do município de Humaitá, até chegar a Itacoatiara.

PROJETOS EM LICITAÇÃO

• Sistema Viário de Iranduba

• Sistema Viário de São Gabriel da Cachoeira

• CFC Centro de formação de condutores na Torquato Tapajós

• Espaços urbanos das zonas norte, leste e centro oeste de Manaus (Revitalização de quadras e campos comunitários)

• Estrada do Emade em Tefé

• UEA de Apuí, Jutaí e Tapauá

• Construção do Ramal do Porto do Açaí em Guajará

• Construção do sistema de abastecimento de água em Eirunepé

• Ramal das Flores em Manaus

• Reforma do Caic Dra Josephina de Mello, Colônia Oliveira Machado, em Manaus

• Reforma do Caic Afranio Soares, Parque 10, em Manaus

• Construção do Batalhão da Rocam

• Construção do Ramal do Sulivan Portela em Rio Preto da Eva

• Construção do Centro de Convivência da Família em Manicoré

• Parque de exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins em Manaus

NOVAS OBRAS ANUNCIADAS

• Primeiro Hospital Veterinário de Manaus

• Porto de Urucará

• Pavimentação da Rodovia Am-352, Novo Airão

• Sistema de Abastecimento de Água de Nova Olinda Do Norte

• Sistema de Abastecimento de Água de Carauari

• Sistema de Abastecimento de Água de Codajás

• Sistema Água da Comunidade Ebenézer em Manaus

• Reforma da Segunda Etapa do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio

NOVO PACOTE DE SISTEMAS VIÁRIOS EM 18 MUNICÍPIOS – 118 km

• Sistema Viário de Itacoatiara

• Sistema Viário de Humaitá

• Sistema Viário de Lábrea

• Sistema Viário de Apuí

• Sistema Viário de São Gabriel Da Cachoeira

• Sistema Viário de Juruá

• Sistema Viário de Tapauá

• Sistema Viário de Urucará

• Sistema Viário de Manicoré

• Sistema Viário de Novo Airão

• Sistema Viário de Vila do Janauari em Iranduba

• Sistema Viário de Santo Antônio do Içá

• Sistema Viário de Alvarães

• Sistema Viário de Atalaia do Norte

• Sistema Viário de Santa Isabel do Rio Negro

• Sistema Viário de Presidente Figueiredo

• Sistema Viário de Eirunepé

• Sistema Viário de Uarini

SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DOS CAICs

• Moura Tapajós, Bairro Monte das Oliveiras

• Gilson Moreira, Bairro Cidade Nova

• José Carlos Mestrinho, Bairro Alvorada

• José Contente, no Jorge Teixeira

• Dr. Rubim de Sá, Bairro Planalto

• Dr. Edson Melo, Bairro Zumbi II

• Alexandre Montoril, Bairro Petrópolis

FOTOS: Diego Peres/Secom