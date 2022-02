Governador Wilson Lima inaugura primeiro posto da Jucea em Itacoatiara

Unidade também é a primeira da autarquia no interior

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (03/02), uma unidade da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Esse é o primeiro posto de atendimento da autarquia no interior do estado. A inauguração faz parte do projeto de descentralização dos serviços da Jucea.

“A Jucea é importante para que pequenos empreendedores possam se formalizar, possam tirar o seu CNPJ e, a partir daí, ter condições de ir ao banco, por exemplo, para poder fazer um empréstimo, poder ter relações comerciais com outras empresas no estado, no Brasil e inclusive também no exterior”, disse o governador.

No primeiro dia de funcionamento do posto, empresários já buscaram o serviço para se regularizarem. “Somos gratos por mais esse avanço que a Jucea dá em favor do empresário e da economia do estado. O posto da Jucea vai nos ajudar nas dúvidas do dia a dia”, disse o empresário Adanex Costa.

O posto de atendimento ao usuário, localizado nas dependências do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) de Itacoatiara, na Avenida Parque, número 762, sala 5, Centro, é fruto de parceria da Jucea com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Prefeitura de Itacoatiara, e vai funcionar das 8h às 14h.

O presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima, a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, o deputado estadual Cabo Maciel e secretários de Estado participaram da inauguração do posto.

“O polo de Itacoatiara será responsável em prestar assistência em trâmites de abertura, alteração e extinção de empresas dos municípios localizados no baixo Solimões: São Sebastião do Uatumã, Urucará, Urucurituba, Itapiranga e Silves, garantindo comodidade aos empresários dessas regiões”, disse Jacqueline Alfaia ao destacar que o posto vai agilizar trâmites no processo do registro mercantil para empreendedores dos municípios, principalmente em situações que não forem solucionadas nos canais online da Jucea.

Descentralização – O posto de Itacoatiara faz parte do projeto da Junta Comercial que tem como objetivo implantar 16 núcleos de Atendimento Avançado do órgão nos polos que possuem maior representatividade populacional, abrangendo os 62 municípios do interior do Amazonas.

Nas próximas semanas, receberão postos de atendimento da Junta Comercial os municípios de Manacapuru e Parintins.

Capital – O projeto de descentralização dos serviços da Jucea teve início em Manaus, com a inauguração de três postos de atendimento localizados nas zonas oeste, norte e leste da capital.

Fotos: Diego Peres/Secom