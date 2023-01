Governador Wilson Lima inaugura novo Centro de Distribuição de vacinas e soros

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (20/01), o novo Centro de Distribuição de Imunobiológicos do Amazonas, com uma estrutura modular diferenciada e pioneira no país, para armazenar e monitorar a temperatura de mais de 10 milhões de vacinas, além de soros terapêuticos. O espaço fica instalado na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte.

“A [Fundação de] Vigilância em Saúde dá um passo importante e isso aqui é resultado do esforço de quem faz parte do sistema de saúde do estado do Amazonas. Isso é resultado do empenho de cada um dos servidores que estão aqui na Vigilância e entendem a importância da gente ter um centro como esse, entendem a importância e a urgência que se tem de levar, por exemplo, uma vacina lá para Pauini, Canutama, para os lugares mais distantes do estado do Amazonas. Fico muito feliz de poder fazer parte desse momento”, declarou o governador Wilson Lima.

O novo centro passa a armazenar e funcionar como ponto de distribuição de todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde, enviadas pelo Ministério da Saúde, e que compreendem o calendário nacional de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). Anteriormente, os imunobiológicos eram armazenados e distribuídos a partir da sede da SES-AM (imunizantes de vacinação de rotina) e da FVS-RCP (imunizantes contra a Covid-19).

O secretário de Estado da Saúde, Anoar Samad destacou os ganhos que a nova estrutura vai trazer para a Vigilância em Saúde do Amazonas. “É um avanço muito grande. Esse é o único centro do Brasil modular com toda essa capacidade e, principalmente, com toda essa tecnologia embarcada. Isso mostra mais uma vez que a gente precisa, para atender melhor a população, de investimentos em infraestrutura. E é isso que o governador Wilson Lima tem dedicado e tem nos apoiado bastante”, afirmou o secretário.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o novo centro vai armazenar 22 tipos de vacinas, sendo quatro somente de Covid-19, além dos soros. “É um sistema inteligente, que garante os principais princípios de conservação e armazenamento dos imunizantes. A gente tem um gerador somente para essa estrutura, mesmo que a energia falhe tem o backup que entra. E nós temos aplicativos nos nossos celulares, ficamos monitorando e em qualquer intercorrência nós somos acionados por alarme”, explicou.

Estrutura

A nova estrutura representa ampliação do espaço para o triplo da capacidade de armazenamento de imunobiológicos, saindo de 76 metros quadrados para 227 metros quadrados. Outro ganho é o sistema de abastecimento de energia próprio, minimizando o risco de perda de imunizantes.

Além disso, o centro representa o fortalecimento do sistema de segurança com o monitoramento de temperatura e controle de acesso com biometria, e sistema de circuito interno de filmagem, ambos 24 horas.

Nesse centro, estará reunida a equipe de profissionais de saúde que atuam na Gerência de Imunização (GEIM), setor que coordena o Programa Nacional de Imunização (PNI) no estado, e está lotada no Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP.

A equipe distribui, aos municípios, vacinas de rotina para crianças menores de 2 anos, além de vacina da hepatite B, DTPa, HPV e Covid-19. O centro também vai abrigar soros terapêuticos, como soro antirrábico e soro antiveneno. O envio dos imunobiológicos ocorre mediante agendamento das secretarias municipais de saúde que controlam os estoques municipais.

O evento também contou com a presença do subsecretário municipal de Saúde da Prefeitura de Manaus, Djalma Coelho.

FOTOS: Diego Peres e Alex Pazuello / Secom