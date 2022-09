GOVERNADOR WILSON LIMA ESTARÁ HOJE A TARDE EM HUMAITÁ

É a primeira vez desde que se lançou candidato a reeleição que Wilson Lima vem ao município.

Sua chegada aqui está programado para as 16h00 e a concentração de seus apoiadores as 15h30 no aeroporto do Mangabal.

Ele vai participar de uma motociatas e carreata, por nossas ruas, encerrando com um comício na Orla da Cidade.

O prefeito Dedei Lobo mobilizar toda sua base de aliados, para recepcionar Wilson na cidade de Humaitá.

Vamos acompanhar tudo de perto, para manter você bem informado, porque aqui a notícia é de verdade!

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ