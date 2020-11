Governador Wilson Lima entrega veículos para renovação da frota das Polícias Civil e Militar

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (23/11), no Podium da Arena da Amazônia, 61 veículos para renovação de parte da frota das Polícias Civil e Militar do Amazonas. As viaturas são destinadas ao serviço policial em 27 cidades do estado, incluindo Manaus. O investimento é da ordem de R$ 2 milhões, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Os novos veículos substituirão os que já estão a serviço do sistema e que, por conta do tempo de uso, precisam ser trocados para dar mais conforto e segurança aos servidores durante as atividades policiais.

“Nós estamos entregando hoje 61 viaturas, sendo que 26 vão para o interior e as outras ficarão aqui na capital. A viatura é importante porque permite que haja não só um trabalho ostensivo, mas também um trabalho de investigação. Inclusive, algumas dessas viaturas estão descaracterizadas exatamente para isso, para que deem suporte administrativo e também à nossa inteligência”, destacou o governador.

Segundo Wilson Lima, os investimentos do Governo do Estado em segurança têm se refletido na diminuição dos índices de criminalidade, com menos registro de homicídios e mais apreensões de drogas.

“A segurança pública tem sido uma prioridade nossa. Quando nós tivemos o momento mais complicado da pandemia, tivemos que fazer algumas adaptações e elencamos o que era essencial, e a essas áreas nós estamos nos dedicando, como a segurança pública. Os resultados estão provando o esforço que o Estado está tendo, e tudo isso indica que estamos no caminho certo de dar um pouco mais de tranquilidade para nossa população”, pontuou.

Reforço – Ao todo, 35 viaturas serão substituídas na capital e 26 no interior, sendo beneficiados os municípios de Urucurituba, Urucará, Uarini, Tapauá, São Sebastião do Uatumã, Santo Antônio do Içá, Santa Isabel do Rio Negro, Pauini, Manaquiri, Envira, Lábrea, Jutaí, Juruá, Itapiranga, Itamarati, Ipixuna, Maraã, Fonte Boa, Coari, Carauari, Canutama, Boa Vista do Ramos, Benjamin Constant, Barreirinha, Atalaia do Norte e Anori.

Para o secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates, os veículos vão facilitar o trabalho de investigação e policiamento em todo o estado. “São mais de 20 viaturas que atenderão vários municípios do interior do estado, cumprindo a determinação do nosso governador de que o interior tenha a mesma atenção da Segurança Pública que tem a capital”, afirmou.

Do total de viaturas entregues, 19 são destinadas à Polícia Militar. “Grande parte é caracterizada e só vem aumentar a nossa capacidade de operação, nossa capacidade de deslocamento. A Polícia Militar está agora recebendo esses veículos para que, com certeza, a população possa continuar acreditando que nós vamos trabalhar em dobro com essas viaturas”, disse o comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte.

“É muito importante essa troca de viaturas porque, no decorrer do tempo, elas perdem a utilidade, elas vão parando. Então, a sensibilidade do governador Wilson Lima em sempre estar renovando essas frotas é importantíssima”, acrescentou a delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz.

Entregas – Em fevereiro deste ano, o Governo do Amazonas entregou ao Sistema de Segurança um pacote com 140 itens para reforçar o trabalho das tropas, como lanchas blindadas, micro-ônibus e outros equipamentos. Parte desse material foi adquirida através da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio de doações ou convênios.

Também em 2020, o governador Wilson Lima lançou a Base Fluvial Arpão, que intensificou o policiamento no Rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), como parte da estratégia de combate à criminalidade, sobretudo ao narcotráfico e à pirataria. Em Manaus, uma das novidades foi o programa Rocam Motos, com ações de policiamento repressivo e preventivo em regiões comerciais da capital.

