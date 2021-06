Governador Wilson Lima entrega cestas básicas e leva ações para o setor primário em Maués

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (24/06), mais de 300 cestas básicas, kits de pesca artesanal e dois geradores de energia no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). Produtores rurais, pescadores e famílias em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas com as ações.

“Nós estamos fazendo a entrega de cestas básicas e de kit de pesca, e também estamos fazendo a entrega de cestas básicas. Essa é uma ação que nós estamos realizando junto com o Governo Federal, e eu já assumi um compromisso de fazer uma fábrica de gelo para os pescadores, assim como também nós já fizemos lá no município de Manacapuru”, disse o governador.

No município ocorreu a distribuição de 372 cestas básicas para a colônia de pescadores Z16, em parceria da Secretaria de Produção Rural (Sepror) com o Ministério da Cidadania (MC), Superintendência Federal da Agricultura (SFA), Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (Mapa), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O Governo do Estado ainda doou dois geradores de 15 KVA para atendimento das necessidades da Fazenda da Esperança, localizada na zona rural do município, e kits pesca artesanal, voltados para a piscicultura.

O presidente da entidade em Maués, Rafael Santos, explicou que o espaço funciona há sete meses e conta com 26 internos acolhidos, pessoas em situação de vulnerabilidade ou com problemas com álcool e drogas. Ele agradeceu a assistência dada à comunidade terapêutica.

“Como estamos na zona rural e em uma área muito extensa, falta muito energia na fazenda, o que atrapalha muito porque ficamos três, quatro dias sem energia e isso atrapalha nossas atividades laboratoriais. Graças a Deus nesse governo a comunidade terapêutica está sendo muito bem assistida”.

Cartão Produtor – Em Maués, o governo executou a entrega de 300 cartões do Produtor Primário (CPP) a agricultores de 15 comunidades das regiões do Paricá Urupadi, rio Apoquitauá, Maués Açú, Rio Limão e Maués Mirim. De janeiro a 21 de junho deste ano, o Idam já emitiu em todo o Amazonas 10,1 mil cartões, entre renovações e novas inscrições.

O documento permite a participação desses agricultores em programas de comercialização como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Além de proporcionar a isenção de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e descontos na aquisição de insumos e maquinários agrícolas.

Famílias em situação de vulnerabilidade social receberam uma tonelada de pescado adquirido por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

FOTOS: Diego Peres/Secom