Governador Wilson Lima dá posse a aprovados em concurso do Idam

O governador Wilson Lima empossou, nesta quinta-feira (18/11), 122 aprovados no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), realizado entre 2018 e 2019. Até o dia 17 de dezembro, todos os 227 candidatos nomeados no mês passado deverão tomar posse.

Os novos servidores, entre eles engenheiros agrônomos e florestais, serão lotados em uma das 66 unidades locais do Idam presentes em todos os municípios do estado do Amazonas, conforme a distribuição de vagas por polo.

“Esse pessoal que está tomando posse é que vai nos ajudar na assistência técnica, porque 85% desses profissionais estão indo para o interior, e são engenheiros agrônomos, de pesca, florestais, e esse é um dos grandes gargalos que a gente tem no interior, que é assistência técnica. Isso vai fazer com que nós possamos avançar no melhoramento genético, a questão do combate às pragas, aumentar a produção de quem está no interior”, disse o governador.

Ele destacou que, desde o início da atual gestão, o Governo Estado convocou cerca de 5.500 aprovados em concursos para as áreas de saúde, educação, segurança e setor primário. “Tudo isso para que a gente possa aumentar essa oferta de serviço do Estado do Amazonas, tendo o devido cuidado de manter o equilíbrio fiscal, o que estamos conseguindo fazer de forma muito competente”, frisou Wilson Lima.

Assistência técnica – Autarquia vinculada ao Sistema Sepror, o Idam tem como finalidade a supervisão, coordenação e execução de atividades de assistência técnica e extensão rural, no âmbito das políticas e estratégias dos governos federal e estadual para os setores agropecuário, florestal, pesqueiro e agroindustrial.

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, os novos servidores vão fortalecer o apoio aos produtores do estado, principalmente do interior.

“Esse é um momento histórico, nenhum governador fez isso. O governador Wilson está autorizando, já autorizou a contratação desse pessoal. O que significa isso? Significa que nós vamos quintuplicar a capacidade do Idam para prestar assistência técnica aos produtores do interior do estado, ou seja, podemos atingir até 80 mil produtores com essa equipe”, disse.

Distribuição – Tomaram posse nesta quinta-feira os nomeados de nível Superior para os cargos de assistente social, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, médico veterinário, agroecologia, contador.

Nas vagas de nível Médio, tomam posse os nomeados para os cargos de assistente técnico, técnico extensionista social, técnico agropecuária/agrícola, técnico agropecuária/florestal, técnico agropecuária/pesqueiros, além dos cargos de motorista e motorista fluvial, de nível Fundamental.

