Governador Wilson Lima convoca mais 50 policiais militares

O governador Wilson Lima assinou, nesta quinta-feira (22/10), o ato de convocação de mais 50 candidatos aprovados no concurso de 2011 da Polícia Militar do Amazonas. Este é o terceiro chamamento feito pelo governador em 2020, totalizando 382 novos policiais militares encaminhados para o curso de formação de soldados.

De acordo com Wilson Lima, a medida vai ampliar o efetivo da PM, fortalecendo as ações de policiamento preventivo e ostensivo na capital e no interior.

“Esse é um momento muito importante para o Estado do Amazonas e para toda a sociedade. Hoje é um dia em que o governo reconhece o esforço de vocês. A gente faz Segurança Pública entregando equipamentos e estruturas, como já fizemos, mas também valorizando o profissional. Estamos convocando vocês para uma missão, que é servir e proteger”, frisou o governador.

Em agosto, o Governo do Estado convocou 322 candidatos a PM aprovados no mesmo concurso de 2011. Eles devem iniciar em novembro, junto com os convocados hoje, o curso de formação. Após o treinamento, os aprovados vão atuar em unidades operacionais da capital e do interior.

Antes deles, outros 10 candidatos já haviam sido convocados pelo governador. Esse grupo já está em processo de formação e deve começar o trabalho nas ruas ainda este ano.

Wellyngton Azevedo está entre os convocados nesta quinta-feira e destacou que esse é o resultado de uma luta de quase dez anos.

“Durante todas as gestões, infelizmente, nós não tivemos sucesso na convocação, e esse governo teve a sensibilidade de olhar para a gente, assim como também para o pessoal do Corpo de Bombeiros. E, graças a Deus, hoje a gente realiza um sonho. É um desejo de todos que nós possamos estar ajudando a melhorar a segurança pública do estado do Amazonas”, reconheceu ele.

“Desde 2011 a gente espera por esse momento e a gente pretende dar o melhor, a gente quer o melhor para a população de Manaus e para a segurança também”, ressaltou Caroline Lima Maia, outra aprovada no concurso da PM.

Mais segurança – A cerimônia aconteceu no Comando-Geral da PM, localizado no bairro Petrópolis, zona centro-sul de Manaus, e contou com a participação da cúpula da Segurança Pública do estado.

Para o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, o chamamento dos concursados vai ajudar a sanar um déficit histórico no efetivo da PM.

“Toda a contribuição que vier para nós é importante. Eles vão passar por um curso agora, esperamos que todos logrem êxito para que a gente possa colocar mais policiais nas ruas para dar mais segurança para a nossa população”, ressaltou o secretário.

FOTOS: Arthur Castro/Secom