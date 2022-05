Governador Wilson Lima anuncia repasse de R$ 1 milhão para minimizar estragos da chuva em Itacoatiara

Forte chuva atingiu o município durante o domingo (08/05)

Nesta segunda-feira (09/05), o governador Wilson Lima acompanhou os trabalhos de equipes da Defesa Civil do Amazonas no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), onde cerca de 800 famílias foram prejudicadas por uma forte chuva registrada no domingo (08/05). O governador anunciou o repasse de R$ 1,1 milhão para subsidiar as ações da Prefeitura, além da entrega de cestas básicas para as famílias.

Acompanhado do prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, e do coronel Francisco Máximo, titular do Subcomando de Ações de Defesa Civil (Subcomandec), o governador visitou as áreas mais afetadas com alagamentos.

“Desde ontem que o nosso pessoal está aqui e eu estou vindo hoje, pessoalmente, acompanhar essas ações, e entender de que forma o Governo do Estado pode estender essa mão amiga para ajudar essas pessoas. É importante nesse momento que a gente possa garantir abrigo para aqueles que ficaram desabrigados, garantir comida, água potável e o que mais for necessário”, ressaltou o governador.

Ainda no domingo, o governador determinou a mobilização da Defesa Civil do Estado, que chegou até o município para identificar as principais necessidades da população. Após trabalho conjunto com a Prefeitura, o órgão estimou que, em média, 840 famílias foram afetadas, chegando até 4,2 mil pessoas com casas atingidas por alagamentos, com o prejuízo de, pelo menos, 25 famílias desabrigadas.

Ao todo, R$ 1,1 milhão serão repassados à Prefeitura Municipal. Esses recursos devem ser destinados à compra de itens de necessidades básicas, como kits de higiene pessoal, kits de limpeza, madeiras para a construção de pontes, botijas de gás, e outros itens, que serão destinados à população afetada pela chuva.

Além disso, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) enviou duas cadeiras de rodas, que foram entregues a cadeirantes afetados pela subida das águas.

Rodovia AM-010 – Durante a forte chuva que atingiu o município de Itacoatiara, uma parte da rodovia AM-010, que interliga o município à capital, ficou comprometida. Segundo o governador, equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) foram encaminhadas ao local, ainda na madrugada desta segunda-feira, para realizar reparos emergenciais.

“A gente tem um período complicado agora, porque é um período chuvoso, então é difícil a gente tocar obras, mas nós já encaminhamos as máquinas, estão chegando inclusive com brita, a gente tem pá mecânica, escavadeira e até o final do dia aquele trecho mais complicado estará mais trafegável”, disse o governador.

Saúde – Para amenizar os danos causados pela forte chuva, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) enviou para o município 5 mil frascos de hipoclorito e 50 ampolas de soro antibotrópico contra mordedura de serpentes. Além disso, a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) realiza o levantamento dos insumos a serem enviados a partir da solicitação do Município.

