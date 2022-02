Governador Wilson Lima anuncia publicação do edital do concurso da Sefaz

Com 210 vagas, certame é organizado pela FGV e tem provas previstas para os dias 7 e 8 de maio

O governador Wilson Lima anunciou que a Fundação Getulio Vargas (FGV) publica, nesta segunda-feira (07/02), o edital do concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM), que vai oferecer 210 vagas de nível médio e superior para todos os cargos do órgão. As provas estão previstas para os dias 7 e 8 de maio deste ano em Manaus e municípios da região metropolitana da capital.

“Desde 2005 que não havia concurso para a Sefaz e, desde lá, houve muitos afastamentos, aposentadorias e, agora, vamos realizar esse concurso para repor essas vagas e também abrir um cadastro de reserva. Essa é mais uma oportunidade para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho”, ressaltou o governador.

O concurso é organizado pela FGV, banca examinadora das provas. De acordo com a presidente da Comissão Especial de Concurso Público da Sefaz-AM, Aline Pontes, as inscrições devem ser abertas no dia 14 de fevereiro e poderão ser realizadas pela internet. Também haverá um posto para inscrição na sede da Sefaz-AM, na avenida André, 150, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

O valor das inscrições será de R$ 80 para o cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual; R$ 135 para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais; e R$ 125 para os demais cargos (Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, Técnico da Fazenda Estadual).

Distribuição de vagas – Para o nível médio, o cargo será o Assistente Administrativo da Fazenda Estadual (AAFE), para o qual haverá o preenchimento de 50 vagas mais o cadastro de reserva.

Para o nível superior, serão cinco cargos: Auditor Fiscal de Tributos Estaduais (60 vagas mais cadastro de reserva); Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual (25 vagas mais cadastro de reserva), Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual (15 vagas mais cadastro de reserva), Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais (25 + CR) e Técnico da Fazenda Estadual (35 + CR).

