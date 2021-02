Governador Wilson Lima anuncia liberação de R$ 30 milhões do FTI aos municípios do interior do Estado

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (11/02), que o primeiro repasse do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), no valor de R$ 30 milhões, será feito na próxima semana aos 61 municípios do interior do estado.

Trata-se da primeira parcela de cerca de R$ 160 milhões do FTI, que serão destinados às prefeituras municipais para reforçar a rede de assistência à saúde no interior do Amazonas, principalmente para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Conforme projeto de lei do Governo do Estado aprovado na Assembleia Legislativa (Aleam), o repasse é trimestral, com vencimento no terceiro mês de cada período. Por determinação do governador Wilson Lima, esta primeira parcela, que seria paga apenas no próximo mês de março, foi antecipada.

“Entendemos que o repasse vai ajudar muito as prefeituras, para que não só ampliem, mas também melhorem ainda mais os serviços de saúde prestados à população. No ano passado, o recurso que liberamos do FTI, de mais de R$ 76 milhões, foi fundamental para que as prefeituras melhorassem suas estruturas de saúde neste momento crítico de pandemia”, destacou o governador.

FOTOS: Herick Pereira/Secom