Governador Wilson Lima anuncia a reforma da UEA e de mais três escolas em Tapauá

Em visita ao município, governador também realizou entregas de cestas básicas, kits de higiene e outros fomentos para ajudar a população

Durante passagem pelo município de Tapauá (distante 448 quilômetros de Manaus), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que concluirá as obras da nova sede da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) na localidade, paralisadas em gestões anteriores. Além da instituição de ensino superior, o governador também assinou uma ordem de serviço para a revitalização de três escolas da rede pública de ensino no município.

“Vamos concluir o prédio da UEA que é um desejo antigo da população”, garantiu o governador Wilson Lima durante discurso. As obras do prédio da universidade tiveram início em 2013 e estão paralisadas há pelo menos seis anos. Com a conclusão da unidade, os moradores de Tapauá poderão, enfim, realizar o sonho do curso superior.

Escolas – As três escolas contempladas pelo Estado, por meio da Secretaria de Educação e Desporto (Seduc), com o serviço de revitalização são: Escola Estadual (E.E) Marcelino Champagnat, E.E Professora Marizita e E.E Antônio Ferreira. Juntas, as unidades atendem a 2.223 estudantes do ensino fundamental e médio.

Com um investimento na ordem de R$ 540 mil, as escolas receberão serviços de pintura, reparação elétrica e na estrutura de todo o complexo escolar. As obras nas unidades deverão iniciar ainda este ano.

Segundo o diretor da E.E Antônio Ferreira, Genival dos Santos, a unidade de ensino, que é a maior do município de Tapauá e atende cerca de 1.400 alunos, está com sérios problemas em sua infraestrutura. “Todas as nossas salas hoje estão gotejando com exceção de uma”, explica o pedagogo. Com a reforma, o sentimento é de otimismo por parte da comunidade acadêmica.

“Nós queremos desde já agradecer o governador porque há muito tempo nós estamos ansiosos por essa reforma. Com certeza vai trazer um impacto muito grande para a educação no nosso município, nossa comunidade escolar. Todos estão muito alegres e motivados porque há muito tempo sonhávamos com essa reforma”, celebra o diretor.

Entregas – Durante a visita a Tapauá, o governador Wilson Lima também realizou a entrega de fomentos para a população por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), do Fundo de Promoção e Erradicação da Pobreza (FPS), da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e da Defesa Civil.

Loading...

Serão entregues 1.300 cestas básicas, 3 mil telhas, 620 botijas de gás de 13 kg, 3 mil litros de gasolina e 4 mil litros de diesel que serão destinados a cerca de 1.200 famílias atingidas pela enchente e em situação de vulnerabilidade social. No município também foram entregues 247 cartões do auxilio estadual e 50 kits de higiene infantil.

Além disso, foi disponibilizado para o município o valor de R$250 mil em crédito social, recurso do Estado para auxiliar pequenos e médios comerciantes. Ao todo, foi feito o investimento de R$ 1,8 milhão para crédito social nos municípios da calha do rio Purus, contemplando 900 beneficiários na região.

Iluminação – Wilson Lima também anunciou a instalação de iluminação de LED nas vias urbanas e a revitalização do sistema viário da sede do município. Atualmente, o Governo do Amazonas já trabalha na construção do pavimento rígido de parte deste sistema viário.

Um investimento de R$ 4.712.002,06 e que prevê a realização de serviços de pavimentação em concreto armado em 7,78 km, contemplando 26 vias com serviços de pavimentação em concreto armado, sinalização das ruas, pintura de faixa e setas.

Saúde – Na passagem por Tapauá, o governador Wilson Lima também visitou o Hospital Ana Tereza Ponciano onde foi instalada uma miniusina produtora de oxigênio. A estrutura foi montada pelo Estado para o enfrentamento da pandemia no município e continuará em funcionamento enquanto for necessária.

Tapauá conta com Unidade de Cuidado Intermediário (UCI) e recebeu 10 concentrados de oxigênio. Ainda para o enfrentamento da pandemia, o município recebeu medicamentos, testes rápidos, outros equipamentos e insumos.

Este ano, o Governo do Amazonas destinou para o município R$ 660,7 mil por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

FOTOS: Lucas Silva / Secom