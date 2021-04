Governador Wilson Lima acompanha Operação Enchente 2021 nos municípios de Juruá e Carauari

O Governo do Amazonas entregou ajuda humanitária para os municípios de Juruá e Carauari, localizados na calha do rio Juruá, nesta quinta-feira (08/04). Os trabalhos foram coordenados pelo governador Wilson Lima e fazem parte da Operação Enchente 2021. Nesta sexta-feira, a operação seguirá para os municípios de Tapauá, Canutama e Lábrea, na calha do rio Purus.

Em Juruá, segundo o Subcomando de Ações de Defesa Civil do Estado, a cheia afeta 4.257 pessoas, o que corresponde a 1.064 famílias. Para o município foram destinadas 1,1mil cestas básicas, 2 mil telhas de cinco, 500 botijas de gás de 13 quilos e 3 mil litros de gasolina. A ajuda humanitária, em Juruá, começou a ser distribuída na comunidade Boca do Bacuri, zona rural do município.

“Eu faço questão de ir a todas as comunidades que precisam da ajuda do poder público. Hoje, nós estamos trazendo produtos que são essenciais nesse momento. Essa população que mora às margens do rio é uma população que há muito tempo ficou esquecida pelo poder público e nós temos a oportunidade de trazer o governo para mais perto dessas pessoas. É a primeira vez que o Estado está chegando nesta comunidade”, disse o governador.

José Nunes Araújo, de 65 anos, é morador da comunidade Boca do Bacuri, onde vivem 30 famílias. Para ele, a ajuda veio em boa hora. É a primeira vez que um governador visita a localidade. “Eu agradeço muito pela visita, ficamos muito alegres, satisfeitos. Nós estávamos no sufoco, não sabíamos para onde ir, pra onde correr, no momento em que ela (a ajuda) chegou, chegou na hora boa”, disse.

No município, o governador também acompanhou a vacinação contra a Covid-19. Desde o início da Operação Enchente, Wilson Lima tem feito um apelo aos prefeitos para que não suspendam o processo de imunização. Juruá já vacinou 45,4% do público-alvo da vacinação com a primeira dose e 14,1% com a segunda dose.

Carauari – No segundo município visitado nesta quinta-feira (08/04), a ajuda humanitária começou a ser distribuída na comunidade Ponte do Futuro, na zona rural. Em Carauari, 2.498 pessoas foram afetadas por conta da subida do rio. São 625 o número total de famílias atingidas, de acordo com a Defesa Civil. Para o município, o Estado está destinando 2,3 mil cestas básicas e 550 botijas de gás de 8kg.

As calhas do Juruá e Purus são as mais afetadas pela cheia neste momento. Em fevereiro, o governador Wilson Lima e servidores de diversos órgãos do Estado, nos dias 26 e 27, levaram as ações da Operação Enchente 2021 para os municípios de Eirunepé, Envira e Guajará, na calha do Juruá, e Boca do Acre e Pauini na calha do Purus.

Em 12 de março, a equipe esteve em Eirunepé, Itamarati, Envira e Ipixuna, também na calha do Juruá. A operação já percorreu todos os municípios do Juruá e praticamente todos localizados no Purus.

Operação Cheia 2021 – Neste ano, por meio da Operação Enchente, o Estado está levando aos municípios afetados, além de ajuda humanitária, crédito financeiro e anistia de dívidas pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com apoio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Também foi suspensa a cobrança da tarifa de água em municípios atendidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). Os municípios estão recebendo, ainda, apoio para instalação de abrigos e estações de tratamento de água. Toda a operação conta com um investimento inicial estimado em R$ 67 milhões.

Fotos: Diego Peres/Secom