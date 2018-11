Governador eleito Wilson Lima anuncia titulares da Susam, Sejusc e Gabinete Particular

O governador eleito do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta segunda-feira, 26, mais três nomes da sua administração: o vice-governador eleito, Carlos Almeida, assume a Secretaria de Saúde, a defensora pública Caroline Braz será a titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a jornalista Lucia Carla Gama será a secretária chefe do Gabinete do Governador.

O anúncio foi feito durante ida à reunião da diretoria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (COSEMS-AM), onde o governador esteve para estabelecer um contato prévio com os gestores municipais da pasta. “A composição do secretariado é absolutamente técnica, conforme já temos falado, esse é o ponto principal do qual não abro mão. O Carlos Almeida é parte essencial desta administração, alguém que participará de forma direita na construção de um governo inovador. Ele tem competência para assumir o cargo e fazer um excelente trabalho. Caroline, no exercício da função de defensora pública, acumula conhecimento técnico sobre as questões de direitos humanos e Lucia Carla tem experiência na atuação pública e no trato político”, afirmou Wilson Lima.

Saúde no interior

Durante o encontro, o presidente do COSEMS-AM, Januário Neto, entregou documento com as principais necessidades para a saúde no interior. “Existia a necessidade de estreitar os laços com o novo governo. Fizemos um documento com as nossas sete maiores demandas para o interior, dentre elas estão o transporte aeromédico, garantia ao acesso farmacêutico com qualidade, estabelecimento de financiamento para a atenção básica dos municípios, atenção diferenciada ao tratamento fora de domicílio de pessoas que vem do interior para serem tratadas em Manaus e Samu”, disse ele garantindo que o Conselho vai dispor de todas as informações necessárias para que o novo governo possa atuar.

O governador eleito afirmou que mutirões de cirurgias serão preparados para o interior e que a prioridade é zerar filas de exames e consultas. “As cirurgias de média complexidade não existem no interior e o atendimento básico também é muito negligenciado, principalmente pela ausência de profissionais. Estou conversando com o Conselho Regional de Medicina, tudo para garantir que o interior também tenha esse atendimento na área de saúde. Nossa prioridade é continuar com os serviços em janeiro e para isso contamos com o apoio dos profissionais de saúde”, destacou Wilson Lima.

Perfis dos novos secretários

– Secretaria de Saúde

Carlos Alberto de Almeida Filho, nasceu em Manaus, tem 39 anos, é o vice-governador eleito do Amazonas.

Mestre em Direito; graduado em Direito e Tecnólogo em Processamento de Dados. É defensor público. Foi titular da Defensoria Pública Especializada em Atendimento de Interesses Coletivos.

– Secretaria de Justiça e Cidadania:

Caroline Braz Germano Ribeiro Penha, nascida em Manaus, 38 anos, defensora pública titular do Núcleo de Defesa da Mulher.

Foi aprovada no concurso público para a Defensoria Pública em 2005; também foi aprovada no concurso público para juíza no Estado de Roraima, no ano 2010, mas optou por continuar como defensora pública no Amazonas.

– Secretaria do Gabinete Particular

Lucia Carla da Gama Rodrigues, nasceu em Manaus, tem 45 anos. É jornalista formada pela UFAM; pós graduada em Gestão de Pessoas pela UEA. Está na administração pública desde 2003. Foi secretária estadual de Comunicação de 2010 a 2016.