Gospel ou repeteco? Sem Simaria, Simone surpreendente com projeto inovador

Simone Mendes respondeu a dúvidas dos fãs sobre seu novo projeto, cujo lançamento está previsto para outubro. Ela admitiu que não se limitará apenas ao gospel –embora tenha mantido o suspense se acabará se dedicando a esse estilo ou não– e também assegurou que continuará apresentando os sucessos da dupla com Simaria.

Durante a sequência de postagens nas redes sociais, a sertaneja também negou estar com medo da nova fase. “Zero. Tenho alegria e muita força na peruca para continuar fazendo o que mais amo”, escreveu ela, em uma das publicações da manhã deste domingo (28). Em outro momento, explicou como está se sentindo na nova fase: “Entendendo que o novo ciclo chegou. Estou pronta para viver tudo o que Deus tem para mim”.

A cantora também reforçou que permanecerá com toda a estrutura da dupla –à Simaria restará a chance de se fortalecer a carreira de influenciadora digital. “Só vamos colocar tudo com a minha cara”, explicou a artista. Os sucessos da dupla também permanecerão no show. ” fazem parte da minha história de sucesso. Vou separar as top pra colocar no repertório”, afirmou.

Além de que o novo projeto não se limitará ao gospel, a mulher de Kaká Diniz não deu mais detalhes sobre a empreitada. Até então, o que se sabe é que a cantora pretende lançar em outubro as músicas solo, divulgadas em seu canal no YouTube. Será o primeiro projeto da artista após a separação oficial da dupla com a irmã.

A cantora mostra com frequência como está organizando sua carreira solo com reuniões da banda e relatos sobre as mudanças que fará nos próximos meses. Na quinta (25), a artista disse que está com o sono perdido e a “mente cheia de ideias”.

Simaria também prepara seu retorno à carreira solo ainda este ano. A expectativa é de que ela deva mudar o foco do sertanejo para o pop.