Gkay compra bolsa de luxo com caixa de som e internet não perdoa: ‘Socorro’

Após ganhar bolsa saco de lixo de R$ 9 mil e da bota ‘alien’ de com plataforma de 23 cm, Gkay não se conteve e comprou uma bolsa de luxo com caixa de som embutida. O momento foi compartilhado nas redes sociais com mais de 20 milhões de seguidores.

O item da grife Balenciaga foi lançado em julho com apenas 20 unidades. O valor da bolsa comprado por Gkay, que surpreendeu ao dar um beijo em Bianca Andrade, não foi divulgado. A peça adquirida pela influenciadora foi exibida na Balenciaga’s 51st Couture, em julho deste ano.

A internet foi uma loucura nos comentários da publicação. “Socorroooooooooo”, destacou um fã. “Se existe limite a Gkay não conhece”, escreveu uma seguidora. “Gente a Gkay ta indo longe demais sério”, comentou mais um. “Quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida”, brincou outro.