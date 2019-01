Giselle Falcone Pascarelli toma posse como desembargadora eleitoral nesta terça-feira (22), em solenidade no TJAM

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) sediará, nesta terça-feira (22), a solenidade de posse de Giselle Falcone Pascarelli como desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

A cerimônia, que será conduzida pelo presidente do TRE-AM, desembargador João de Jesus Abdala Simões, ocorrerá às 11h no Plenário Des. Ataliba David José Antônio, no edifício Des. Arnoldo Péres – sede da Corte Estadual de Justiça – localizado na Avenida André Araújo, s/nº, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, após a sessão do Pleno do TJAM.

A nova desembargadora eleitoral exercerá a função por dois anos, renovável por mais dois anos, em cargo destinado à Classe dos Advogados, no TRE-AM.

O decreto de nomeação da nova desembargadora eleitoral foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 18 de dezembro de 2018, assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados e então presidente da República em exercício, deputado federal Rodrigo Maia.

Giselle Falcone Medina Pascarelli Lopes é graduada em Direito pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas-CIESA (2001); pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes-UCAM (2003) e pós-graduada em Direito do Estado pela Universidade Cândido Mendes-UCAM (2005).

Atuou, como assessora jurídica, na Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas (nos anos de 2001 e 2002); como diretora de Secretaria no Tribunal de Justiça do Amazonas (entre os anos de 2002 e 2004) e vinha atuando como advogada desde o ano de 2004.

Afonso Júnior

Foto: Ascom TRE/AM