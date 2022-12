Ginastas amazonenses conquistam ouro para o Brasil no Sul Americano na Colômbia

É ouro para o Brasil! Integrando a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, o trio amazonense formado por Ana Carolina, Patrícia Moreno, Asheley Braga conquistou a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica. Com apoio do Governo do Amazonas, a equipe participou da competição, que iniciou dia 28 de novembro e termina nesta segunda-feira (05/12), na cidade de Paipa, na Colômbia.

“Mais uma vez a ginástica amazonense fazendo história. Já na primeira competição internacional as atletas conquistaram medalha de ouro integrando a Seleção Brasileira, isso só confirma todo trabalho que é realizado durante o ano para que essa modalidade esteja sempre no mais alto nível”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A edição 2022 do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica é umas das competições mais importantes do calendário anual e reuniu as melhores atletas da modalidade. Com o resultado das amazonenses na categoria AC4 (de 13 a 14 anos), o Brasil ficou em primeiro lugar, a Venezuela em segundo e a equipe da Colômbia ocupou a terceira colocação no pódio.

“É uma importância muito grande esse título para ginástica amazonense, colocando nossa modalidade em uma visibilidade internacional e mostrando que o Amazonas tem potencial nesse esporte. E, claro, tudo isso só foi possível com apoio do Governo do Estado, que nos contemplou com as passagens aéreas e agora estamos voltando com a medalha de ouro para casa”, comentou Giulia Pontes, técnica da equipe.

Treinando juntas desde os 8 anos, as amazonenses Ana Carolina Pedrosa, Patrícia Moreno e Asheley Braga, além de carregar o primeiro título internacional, na bagagem, entre as medalhas, o trio já foi campeão regional em 2017; medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Conjuntos em 2018; e terceiro lugar no Brasileiro em 2021.

FOTOS: Mauro Neto e Divulgação/ Faar