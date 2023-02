Gigante brasileiro tem acordo verbal e ‘caminho livre’ para fechar com Michael, ex-Flamengo

Um dos destaques do Al Hilal no Mundial de Clubes, Michael segue determinado a retornar ao Brasil. O brasileiro, que já manifestou em entrevista o desejo de retornar ao seu país natal, vem sendo pretendido por diversos times, tendo inclusive, sinalizado positivo para a maioria deles.

E, embora tenha inicialmente dificultado a saída do atacante, o Al Hilal decidiu que está disposto a liberá-lo, desde que alguns dos times se disponha a pagar alguns bons milhões pelo jogador, possibilidade tida como improvável.

Não obstante, mesmo com o alto valor do negócio, muito vinha se especulando que o Grêmio, com ajuda de investidores, exerceria ainda essa semana, a compra do atacante, que inclusive, ja teria sinalizado positivamente para jogar no time.

No entanto, segundo informação divulgada pelo Globo Esporte, o time gaúcho se assustou com os valores exigidos pelo Al Hilal, que deseja cerca de R$ 46 milhões para liberar Michael, mesmo valor pago para contratá-lo junto ao Flamengo.

Flamengo tem ‘caminho livre’ por Michael

Inclusive, com a possibilidade do Grêmio desistir da compra, o Mengão aparece como o grande favorito para contratá-lo em 2023, tendo em vista um acordo verbal entre o atacante e Marcos Braz, que garante a prioriade do Flamengo em sua contratação caso Michael fique livre no mercado, algo que deve acontecer em julho.

Al Hilal pretende negociar o Michael no meio do ano. Flamengo tem a prioridade para contratar o jogador através de um acordo de ‘cavalheiros’ com Marcos Braz e o jogador. 🗞️ Venê Casagrande pic.twitter.com/L9GWs6wTLM — RaFla Mello (@raflamello81) February 13, 2023