Gigante brasileiro dá ‘chapéu’ no Flamengo e abre conversas para contratar Oscar em 2023

Na última janela de transferências, o meia Oscar, por muito pouco, não foi mais um grande reforço do Flamengo. O jogador, que está no Brasil, chegou a um acordo com o rubro-negro, mas o Shanghai Port, clube do jogador, freou o acerto.

O Flamengo tentou, até as últimas horas da janela, um acordo com o clube chinês para que o meia fosse emprestado à equipe por, pelo menos, até o fim desta temporada. Todavia, os chineses foram irredutíveis e não liberaram.

Apesar disso, Oscar ainda pode pintar no futebol brasileiro em 2023 mas, agora, quem ganha força, é o Vasco. Jorge Nicola afirma que o cruzmaltino, com o apoio da 777, no próximo ano, irá buscar alvos do calibre dos pretendidos pelo maior rival.

Vasco entra em contato com empresário

E um deles, é justamente Oscar. Segundo o jornalista, o clube de São Januário já entrou em contato com o empresário Giuliano Bertolucci para avisar que também brigará pela contratação do meia na próxima temporada.

Com ajuda de Bertolucci, Vasco pretende brigar por reforços com Flamengo. A começar por Oscar!

Entretanto, tudo dependerá, claro, do acesso da equipe à Série A. Atualmente, apesar de estar no G4, a situação não é das melhores: o clube vem de tropeços recentes e está apenas 4 pontos a frente do 5º colocado, o Londrina.