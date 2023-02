Gestão Wilson Lima investiu mais de R$ 100 milhões em moradia nos últimos quatro anos

Nos últimos quatro anos da gestão Wilson Lima, o Governo do Amazonas investiu, aproximadamente, R$ 100,1 milhões em 5 mil soluções de moradias, que incluem indenizações, auxílios, fundos de comércios, entre outros benefícios, em áreas como a bacia do São Raimundo, os igarapés do Mestre Chico, Quarenta e Cachoeira Grande, conjuntos Renato Souza Pinto II e João Paulo, em Manaus, além de municípios como Maués e Humaitá.

Para o governador, as soluções são importantes para reduzir o déficit habitacional e levar qualidade de vida para as famílias que mais precisam. A expectativa é entregar cerca de 10 mil até o fim do mandato.

“A gente entregou aproximadamente 5 mil soluções de moradia. Isso inclui apartamentos, indenizações, entrega de lotes. Para este próximo mandato, nós estamos prevendo algo em torno de 10 mil soluções de moradia, e a gente fala não só de apartamento, mas também de indenizações, bônus, de auxílio-moradia e uma série de modalidades de acordo com a realidade de cada morador”, reforçou o governador.

Dando continuidade ao trabalho, desde outubro do ano passado, o Governo do Amazonas vem realizando pagamentos de indenizações do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) para moradores da comunidade da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, na zona sul. Os pagamentos estão sendo realizados pela Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab), responsável pelo processo de reassentamento dos beneficiários.

“No governo do Wilson Lima, jamais uma família foi retirada ou reassentada sem que antes recebesse sua indenização, sua bonificação e a sua opção de pagamento”, afirmou o diretor-presidente da pasta, Jivago Castro.

Os trâmites para reassentamento da população são realizados pelo Governo do Amazonas, em contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Novos pagamentos

Nesta segunda-feira (27/02), o governador Wilson Lima realizou novos pagamentos de indenizações do Prosamin+ para 98 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000. O recurso total de R$ 5.211.020,20, sendo bônus-moradia de R$ 60 mil, auxílios-moradia no valor total de R$ 6,6 mil, mais indenizações e fundos de comércio.

A indenização significa a oportunidade de um recomeço para os beneficiários que esperavam por uma solução de moradia. “É uma casa digna para morar agora, sem preocupação”, relata Eraldo de Souza, agora ex-morador da Sharp.

Para Alcione Gomes, que foi contemplada com o bônus-moradia, a solução oferecida pelo Governo do Amazonas trouxe dignidade e qualidade de vida para.

“É uma felicidade imensa. Agora a gente tem um sonho realizado, porque quando chovia, alagava. Estamos muito felizes com essa conquista’’ afirma a beneficiária.

No total, segundo a Suhab, já foram reassentadas 266 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000, e os recursos investidos em soluções de moradia somam R$ 8,7 milhões.

FOTOS: Alex Pazuello/Secom