Gelo no sangue! Braz crava que é possível levar Neymar para o Flamengo após a Copa do Mundo

Neymar e Flamengo é aquele namoro à distância, em que ambos dizem ter o desejo um do outro, mas nenhum movimento é feito para sair do flerte virtual. Mas, nesta quinta-feira, 01, uma fala pode dar a esperança de que o craque possa vestir a camisa rubro-negra.

Em entrevista ao Charla Podcast, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que é possível trazer Neymar de volta ao Brasil após a Copa do Mundo. Mas com uma condição.

“Eu acho que o caso específico do Neymar, hoje, é completamente fora do possível quando você analisa situações normais de mercado. Agora, passa uma Copa do Mundo, Neymar ganha uma Copa e fala: ‘Vou morar seis meses no Brasil, em Mangaratiba [cidade do Estado do Rio onde possui casa], quero jogar no Flamengo…’. Se ele fizer essa movimentação, é possível. Se ele não fizer essa movimentação, eu afirmo que é impossível”, disse Braz.

Neymar tem contrato com o PSG até 2027 e começou muito bem esta temporada. Aos 30 anos é considerado o jogador com o maior salário do planeta.

Neymar e Flamengo

Em diversas oportunidades Neymar já disse que deseja vestir a camisa e jogar no Flamengo. Em 2019, após a conquista da Copa Libertadores, o camisa 10 da Seleção Brasileira postou uma foto comemorando o título. Em uma live com Diego Ribas, declarou: “acho que sou flamenguista”.