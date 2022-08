Gatúbela: lançamento de Karol G anunciado; ouça trecho!

Karol G deixou os fãs super ansiosos com um novo mistério em suas redes sociais. Depois de publicar um tweet dizendo “Já quero que seja sexta-feira”, o alerta de novo single foi ligado e como se não bastasse, na noite desta terça (23), a diva latina publicou uma nova frase, que aparentemente parecia despretensiosa, mas na verdade, era o trecho da nova canção. Está sem entender? Vem comigo, que explico!

Depois do longo mistério, Karol G escreveu no Twitter a frase “SIN MALDY NO HAY PERREO!!!” e os fãs ficaram sem entender, no entanto, horas depois veio a confirmação. Através de seus storys no Instagram, a artista anunciou o lançamento de “Gatúbela”, sua nova música após o sucesso de “Provenza” e de cara, os fãs já ganharam uma prévia.



No vídeo, é possível escutar o cantor Maldy entoando seu nome e chamando por Karol G, onde diz a frase publicada pela colombiana “Sin Maldy no hay perreo”. A cantora está preparando mais um reggaeton que promete colocar todos na pista de dança.

Karol G aproveitou para publicar a capa oficial de “Gatúbela”, que aparentemente é uma colaboração com o porto-riquenho Maldy, conhecido por ser integrante do famoso grupo latino Plan B. Através do Twitter, ele publicou um trecho da música.

Até o momento, não se sabe quando o novo single será lançado, embora tudo indique que seja esta sexta-feira (26), tendo em vista, a publicação feita por Karol G no Twitter: “Já quero que seja sexta-feira”.

Outros artistas de Reggaeton como Karol G?