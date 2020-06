GASOLINA VOLTA A SUBIR HOJE!

A Petrobras anunciou que a partir desta terça-feira (9) haverá um aumento de 10% no preço médio da gasolina,nas refinarias.

Este é o quinto reajuste seguido em um mês. Desde o início de maio

De acordo com o poder 360, a estatal já elevou o preço do combustível em 59,4%, embora os preços ainda se mantenham em baixa no acumulado do ano.

Segundo a Petrobras, sua política de preços busca seguir valores de paridade de importação, que levam em conta os valores no petróleo no mercado internacional mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio.