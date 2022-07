Gasolina e etanol caem, mas diesel sobe 7% em julho, diz IBGE

Os preços dos combustíveis caíram 4,88% em julho, mostrou o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 15) desta 3ª feira (26.jul.2022). Eis a íntegra do relatório (301 KB). Apesar da queda, o preço do óleo diesel continuou a subir no mês, com alta de 7,32% no mês.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o resultado nesta 6ª feira (24.jun.2022). A prévia da inflação desacelerou para 0,13% em julho.

Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, houve alta em 6. O maior impacto foi do grupo Alimentação e bebidas, que subiu 1,16% em julho e elevou o IPCA-15 em 0,25 ponto percentual. Por outro lado, os grupos Habitação (-0,78%), Transportes (-1,08%) e Comunicação (-0,05%) tiveram deflação em julho.

Os preços dos combustíveis recuaram 4,88% no mês. A gasolina tombou 5,01%, enquanto o etanol diminuiu 8,16%. O diesel continuou em alta, e subiu 7,32% em 2022. Passagens aéreas subiram 8,13% em julho.