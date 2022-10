Garimpeiro morre eletrocutado na draga do pai

O garimpeiro Darleson Nunes da Silva, de 20 anos, morreu neste domingo (16), após sofrer uma descarga elétrica, no momento em que trabalhava em uma draga de ouro do seu próprio pai, localizada no rio Madeira, em Porto Velho.

Ele chegou a ser levado para a Policlínica Ana Adelaide.

O pai do jovem contou para a Polícia, que o filho estava trabalhando em uma balsa de sua propriedade e teria colocado uma bomba para puxar água do rio.

Em determinado momento a bomba teria parado. Foi quando a vítima foi puxar o equipamento e acabou levando uma descarga elétrica.

Rapidamente, Darleson foi socorrido em um carro particular, até a Policlínica Ana Adelaide, onde recebeu atendimento médico, mas acabou não resistindo a descarga e morreu na unidade.

Fonte: Rondoniagora.com