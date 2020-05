GARIMPEIRO É COVARDEMENTE MORTO COM MAIS DE 10 FACADAS; CRIME ACONTECEU EM UMA DRAGA NO RIO MADEIRA

Alcimar Lacouth da Silva, 50 anos, foi brutalmente assassinado com várias facadas durante a noite de sexta-feira (22), e ainda teve a faca cravada no pescoço em cima de uma draga de garimpagem no Rio Madeira próximo ao distrito de São Carlos em Porto Velho.

De acordo com informações que a Polícia Militar obteve no local, a vítima era proprietário da balsa e tinha como funcionários o casal identificados apenas como Gabi e Baixinho, que em determinado momento o casal deu início a uma discussão e a vítima foi tentar apaziguar os ânimos e nesse momento baixinho de posse de uma faca tipo peixeira atacou a vítima com várias facadas e ainda deixou a faca cravada no pescoço de Alcimar, em seguida o casal fugiu em uma rabeta até a beira do rio e depois desapareceram.

A Polícia suspeita de que a vítima estava tendo um caso amoroso com Gabi e seu marido Baixinho teria descoberto e arquitetou a situação e no momento de raiva e violência desferiu mais de 10 facadas em Alcimar que na hora.

O corpo da vítima foi trazido em uma voadeira até as margens do Rio Madeira em Porto Velho onde foi entregue para o rabecão que fez a remoção do corpo até o Instituto médico legal para exames. A Polícia Civil da delegacia de homicídios seguem com as investigações para identificar o paradeiro do casal para que possam ser presos.

Fonte: News Rondônia